Распылившего перцовый баллончик в прохожих мужчину задержали в Горячем Ключе

Инцидент произошел вечером 20 декабря на перекрестке улиц Урусова и Ворошилова. По словам местных жителей, неадекватный мужчина сначала брызгал в прохожих из перцового баллончика, а затем раздался звук, похожий на взрыв.

В полицию о произошедшем сообщила местная жительница. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний местный житель, которые ранее привлекался к административной ответственности.

Установили, что хлопок произошел от того, что дебошир разбил баллончик о землю. Кроме самого нарушителя никто не пострадал. Мужчине оказали медпомощь.

В отношении жителя города составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчину поместили в спецприемник для задержанных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

