Распахнуть двери будущего дома: в жилом квартале DOGMA PARK открылся шоурум

Компания DOGMA открыла демонстрационную квартиру в микрорайоне DOGMA PARK. Это позволит покупателям ознакомиться с планировкой, качеством отделки и прочувствовать атмосферу своего будущего дома.

Шоурум представляет собой полностью готовую квартиру площадью 44 кв. м. с просторной кухней-гостиной, светлой спальней, постирочной и санузлом. Он поможет покупателям принять решение о приобретении недвижимости, основываясь не только на рендерах, а «примерив» ее на себя: пройтись по комнатам, посмотреть на расположение мебели, открыть окна, представить семейные вечера на кухне.

Интерьер шоурума отражает фирменный почерк и подход компании к качеству и дизайну: единый стиль всех помещений, современные отделочные материалы, продуманные решения и эргономичная организация пространства.

В демонстрационной квартире гости смогут оценить высоту потолков, обои, межкомнатные двери, керамику, сантехнику и освещение. Также в шоуруме установлена мебель, бытовая техника и кухонный гарнитур, что поможет наглядно представить, как может выглядеть жилое пространство после заселения.

«Преимущества шоурума в том, что покупатель видит не абстрактную визуализацию, а живое, реальное пространство. Мы открыто показываем, каким будет готовый продукт, это наша честная демонстрация качества», — отметил директор по продажам ЮФО ГК DOGMA Алексей Некрасов.

Шоурум расположен в офисе продаж квартала DOGMA PARK по адресу: ул. Марины Цветаевой, 7 к. 1. Посетить его можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по предварительной записи.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

