Раскопки в охранной зоне исторического памятника возмутили жителей Анапы

О раскопках в центре курорта возле памятника «Русские ворота» рассказали местные жители в соцсетях.

По их словам, археологические работы проводят практически на братской могиле. На месте выкопаны две ямы глубиной по 2 м. Всю плитку возле памятного знака погибшим казакам рабочие сняли и сделали подкоп под фундамент.

Однако беспокойствие местных активистов напрасно: в этом месте города идут официальные археологические раскопки со всеми разрешительными документами, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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