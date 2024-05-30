Ранний урожай: черешню по 390 рублей за килограмм начали продавать в Краснодаре

Хорошую урожайность показывают местные сорта черешни. Крымская опытно-селекционная станция — лидер в стране по селекции косточковых культур.

Сейчас на одном из прилавков краевой столицы черешню продают по 395 рублей за 1 кг. Есть варианты и подороже. Местной ягоды еще немного. В основном пока еще привозная, например, из Узбекистана.

В кубанских садах уже начался массовый сбор черешни. В этом году в крае рассчитывают собрать не менее, чем в прошлом — 2 тыс. т.

На Крымской опытной станции выводят перспективные сорта для садоводов. У растений берется верхушка побега, в лаборатории ей создают самые благоприятные условия. Затем уже сформировавшийся росток крепнет в защищенном грунте. Готовым саженцем он станет нескоро.

Местная гордость — чудо-вишня. Это гибрид черешни «Валерий Чкалов» и вишни «самсоновка», самых крупных сортов. Ее изучали 17 лет, чтобы размножить, но саженцы не продают. В ходу только ягоды.

Сейчас собирают только раннюю черешню. И уже скоро она вытеснит с кубанских рынков привозную. Тогда цены порадуют покупателей.