Радиостанцию «Краснодар» запустили в День 230-летия столицы Кубани

С запуском радио коллектив телерадиокомпании поздравили глава города Евгений Наумов и руководитель департамента информационной политики администрации Краснодарского края Галина Жукова.

«В День рождения у столицы Кубани появился «голос» — радио «Краснодар». Уверен, оно станет главной платформой для информации, музыки и развлечений. Это свежий голос, который будет демонстрировать наши местные таланты, продвигая культурное наследие и давая площадку для обсуждения и диалога», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Галина Жукова поблагодарила власти Краснодара за поддержку новой радиостанции.

«Сегодня радио — самое перспективное СМИ среди классических с точки зрения развития и лояльности аудитории. Его аудитория растет. Для города-миллионника Краснодара не иметь своей радиостанции было несправедливо», — отметила Галина Жукова.

Радио «Краснодар» можно слушать слушать на FM-волне 99.8 через приемник или на сайте «Краснодара». Радиостанция будет вещать не только в столице Кубани, но и в муниципалитетах в радиусе до 60 км от города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальный запуск радио «Краснодар» состоится 23 сентября в 10:00. Первым гостем студии станет глава кубанской столицы Евгений Наумов. Все программы будут идти в прямом эфире.