Ради красивой фотографии девушка затоптала расчесанный песок в Японском саду в Краснодаре

Фото стоящей в Саду камней девушки, лицо которой закрыто смайлом, опубликовали в местных пабликах 12 июня.

На фотографии видно, что неизвестная встала на песок, который в этом уголке сада разравнивают специальными граблями, недалеко от пешеходной зоны. Многих в комментариях возмутил поступок девушки. Они предложили давать подобным нарушителям грабли, чтобы те возвратили испорченное в первоначальный вид, а также научились уважать чужой труд.

В японской садовой традиции считается, что поверхность такого сада символизирует море, а камни — острова в нем. Сады камней создаются специально для медитаций, отстранения от мирской суеты и повседневных проблем.

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