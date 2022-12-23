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Работу службы эвакуации автотранспорта в новогодние праздники усилят в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-sluzhby-evakuatsii-avtotransporta-v-novogodnie-prazdniki-usilyat-v-sochi
Работу службы эвакуации автотранспорта в новогодние праздники усилят в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского, в городском департаменте транспорта проработали детальный план транспортного обслуживания на зимний сезон.

Будет организована работа общественного транспорта и дорожного движения в направлении Красной Поляны и горных курортов, мест размещения парковок и их вместимости. По пути следования от поста Мамайка до Красной Поляны установят 27 передвижных и стационарных табло переменной информации. Увеличат количество подвижного состава на железнодорожном и автобусном направлениях.

В горном и прибрежном кластерах Сочи начали проводить рейды. Транспорт нарушителей правил парковки эвакуируют, в отношении водителей составляют административные материалы. Особое внимание уделяют транспорту, брошенному около автобусных остановок, а также машинам, создающим помехи уборочной технике.

О наличии свободных парковочных мест на горнолыжных курортах автомобилистов будут информировать при помощи передвижных информационных табло. Общая вместимость парковок горных курортов Сочи в этом году составит около 4,5 тыс. мест.

В направлении Красной Поляны усилят дежурство мобильных постов ДПС. Доступ в горный кластер не укомплектованных зимними шинами машин будет ограничен, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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