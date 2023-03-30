Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Рабочий получил травму во время ремонта на газопроводе «Краснодар — Крымск»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochij-poluchil-travmu-vo-vremya-remonta-na-gazoprovode-krasnodar-krymsk
Рабочий получил травму во время ремонта на газопроводе «Краснодар — Крымск»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Адыгее возбудили уголовное дело о нарушениях требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, несчастный случай произошел в сентябре 2022 года на участке газопровода «Краснодар-Крымск» в хуторе Новый сад Тахтамукайского района Адыгеи. Работник Яблоновского филиала газораспредительной организации во время проведения ремонта получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Адыгея по материалам, поступившим из прокуратуры Тахтамукайского района, возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие устанавливает лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ и требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: в Сочи во время ремонта на водозаборе под бетононасосом погибли два работника.

Статьи
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СМИ: подполковника ФСБ из Краснодарского края посадили на три года за взятку
  2. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях