Рабочий получил травму во время ремонта на газопроводе «Краснодар — Крымск»

В Адыгее возбудили уголовное дело о нарушениях требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, несчастный случай произошел в сентябре 2022 года на участке газопровода «Краснодар-Крымск» в хуторе Новый сад Тахтамукайского района Адыгеи. Работник Яблоновского филиала газораспредительной организации во время проведения ремонта получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Адыгея по материалам, поступившим из прокуратуры Тахтамукайского района, возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие устанавливает лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ и требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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