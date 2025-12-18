Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пытавшийся взорвать машину родственника житель Кубани получил 12 лет колонии

Происшествия
Пытавшийся взорвать машину родственника житель Кубани получил 12 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Суд признал виновным 38-летнего жителя Краснодара в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, незаконном сбыте взрывчатых веществ и умышленном уничтожении имущества.

По данным следствия, 16 февраля прошлого года фигурант решил убить своих родственников. Причиной стал спор о праве собственности на объект недвижимости. Мужчина приобрел у неустановленного лица самодельное взрывное устройство, которое заложил его под днище автомобиля, на котором передвигался его родственник с супругой.

Родственник через камеры видеонаблюдения увидел действия злоумышленника и, обнаружив под машиной взрывчатку, вызвал полицию. Помимо этого в начале февраля злоумышленник облил роллетные ворота домовладения родственников легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Ущерб от его действий превысил 106 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде подсудимый вину не признал и в содеянном не раскаялся. Советский районный суд Краснодара признал его виновным и путем частичного сложения наказания приговорил к 12 годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани до февраля арестовали обвиняемого в убийстве и сожжении соседа.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях