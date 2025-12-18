Пытавшийся взорвать машину родственника житель Кубани получил 12 лет колонии

Суд признал виновным 38-летнего жителя Краснодара в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, незаконном сбыте взрывчатых веществ и умышленном уничтожении имущества.

По данным следствия, 16 февраля прошлого года фигурант решил убить своих родственников. Причиной стал спор о праве собственности на объект недвижимости. Мужчина приобрел у неустановленного лица самодельное взрывное устройство, которое заложил его под днище автомобиля, на котором передвигался его родственник с супругой.

Родственник через камеры видеонаблюдения увидел действия злоумышленника и, обнаружив под машиной взрывчатку, вызвал полицию. Помимо этого в начале февраля злоумышленник облил роллетные ворота домовладения родственников легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Ущерб от его действий превысил 106 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде подсудимый вину не признал и в содеянном не раскаялся. Советский районный суд Краснодара признал его виновным и путем частичного сложения наказания приговорил к 12 годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани до февраля арестовали обвиняемого в убийстве и сожжении соседа.

Подпишись, здесь всегда интересно.