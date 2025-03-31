Пятый сезон Школы молодого предпринимателя стартует 31 марта на Кубани

Школу молодого предпринимателя реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, программу запустили впервые в 2021 году, и с того времени в проекте приняли участие около 11 тыс. молодых людей — их обучили всем тонкостям ведения своего дела. В результате в регионе появилось более 1,5 тыс. новых субъектов МСП и свыше 1 тыс. самозанятых.

В этом году обучение в Школе пройдет в очно-заочном формате. Программа включит онлайн-тестирование для определения уровня предпринимательского опыта, видеокурсы по финансовому планированию, маркетингу и управлению командой.

В конце первого этапа ученики пройдут тестирование, оно откроет доступ к практической части. После предстоит защитить свой бизнес-проект и пройти индивидуальное наставничество.

Полностью завершив обучение в проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых», участникам станут доступны льготные займы краевого Фонда микрофинансирования, поручительство Фонда развития бизнеса региона и пр.

Узнать обо всем подробнее, в том числе о регистрации в Школу, можно на сайте Центра «Мой бизнес». Подать заявку на участие в проекте можно до конца июня 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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