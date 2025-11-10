Пятый инструкторский курс «Стоп кровь» стартовал в Краснодаре

Мероприятие организовано Народным фронтом совместно с Центром тактической подготовки «Архангел».

В течение недели 32 участника, прибывшие из 20 регионов РФ, пройдут интенсивную подготовку по программе «Стоп кровь» в рамках проекта «Культура безопасности НФ». Мероприятие направлено на подготовку инструкторов, способных распространять навыки оказания первой помощи по всей России.

«География нашего проекта выросла до Сахалина. Программа стала настолько распространена, что каждый день где-то в России проходит обучение навыкам оказания первой помощи «Стоп кровь», — отметил руководитель Народного фронта в Краснодарском крае, директор Центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко.

Участники курса получат углубленные теоретические знания и отработают практические навыки под руководством опытных инструкторов. После завершения обучения они станут сертифицированными инструкторами и смогут дальше передавать знания всем неравнодушным.

