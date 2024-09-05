Пятую партию гуманитарного груза доставили в Курскую область из Сочи

Жителям Курской области передали продукты, питьевую воду, медикаменты и предметы первой необходимости, все вместе — 20 т.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина, курорт помогает курянам регулярно. В сборе принимают участие сотрудники администрации, представители депутатского корпуса, предприниматели, национальные объединения, общественные и волонтерские организации, а также неравнодушные сочинцы.

Во всех внутригородских районах Сочи работают пункты сбора помощи для жителей Курской области.

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