Пятую партию гуманитарного груза доставили в Курскую область из Сочи
Общество
05.09.2024 08:02
Жителям Курской области передали продукты, питьевую воду, медикаменты и предметы первой необходимости, все вместе — 20 т.
По поручению главы Сочи Андрея Прошунина, курорт помогает курянам регулярно. В сборе принимают участие сотрудники администрации, представители депутатского корпуса, предприниматели, национальные объединения, общественные и волонтерские организации, а также неравнодушные сочинцы.
Во всех внутригородских районах Сочи работают пункты сбора помощи для жителей Курской области.
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