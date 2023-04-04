Пятерых браконьеров будут судить за незаконный улов на 2 млн рублей в Краснодарском крае

В Щербиновском районе завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы в особо крупном размере в отношении пятерых местных жителей.

По данным следствия, в декабре 2022 года рыбаки договорились вместе ловить рыбу на моторных лодках в акватории Таганрогского залива в районе села Шабельского Щербиновского района. Они заранее распределили между собой роли и приготовили лодки и запрещенные для любительского рыболовства орудия лова.

После этого 14 декабря 2022 года злоумышленники вышли на лодках в акваторию залива, достали незаконный улов из сетей и погрузили в лодки. По пути к берегу их задержали с поличным. В лодках нашли более 2,9 тыс. штук пиленгаса, судака и камбалы. Ущерб биоресурсам РФ превысил 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия подозреваемые признали вину. Орудия незаконного лова у них изъяли. Для возмещения ущерба государству на 4 машины обвиняемых наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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