Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пятерых браконьеров будут судить за незаконный улов на 2 млн рублей в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyateryh-brakonerov-budut-sudit-za-nezakonnyj-ulov-na-2-mln-rublej-v-krasnodarskom-krae
Пятерых браконьеров будут судить за незаконный улов на 2 млн рублей в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Щербиновском районе завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы в особо крупном размере в отношении пятерых местных жителей.

По данным следствия, в декабре 2022 года рыбаки договорились вместе ловить рыбу на моторных лодках в акватории Таганрогского залива в районе села Шабельского Щербиновского района. Они заранее распределили между собой роли и приготовили лодки и запрещенные для любительского рыболовства орудия лова.

После этого 14 декабря 2022 года злоумышленники вышли на лодках в акваторию залива, достали незаконный улов из сетей и погрузили в лодки. По пути к берегу их задержали с поличным. В лодках нашли более 2,9 тыс. штук пиленгаса, судака и камбалы. Ущерб биоресурсам РФ превысил 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия подозреваемые признали вину. Орудия незаконного лова у них изъяли. Для возмещения ущерба государству на 4 машины обвиняемых наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Читайте также: браконьер выловил пиленгаса на 110 тыс. рублей в Краснодарском крае.

Статьи
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Что изменится в законах России с апреля
Что изменится в законах России с апреля
Как «погасить» спор, чтобы он не перерос в ссору
Как «погасить» спор, чтобы он не перерос в ссору
Интервальное голодание: схемы, плюсы и минусы
Интервальное голодание: схемы, плюсы и минусы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла
  3. Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома
  4. Кондратьев объявил Радоницу нерабочим днем в Краснодарском крае
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей
Прямой эфир
Мы в соцсетях