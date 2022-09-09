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Пятеро кубанских студентов стали финалистами чемпионата «Молодые профессионалы»

Общество
09.09.2022 19:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyatero-kubanskih-studentov-stali-finalistami-chempionata-molodye-professionaly
Пятеро кубанских студентов стали финалистами чемпионата «Молодые профессионалы»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходят с 9 по 11 сентября в Саранске в дистанционно-очном формате в рамках национального проекта «Образование».

Участником очных соревнований в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» стал Егор Четвертнов из Краснодарского архитектурно-строительного техникума.

Другие четверо студентов участвуют в дистанционном формате. В компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» за Кубань выступает Александр Захаров из Вознесенского техникума пищевых производств. Свои знания в треке «Экспедирование грузов» представляет студент Новороссийского колледжа строительства и экономики Владимир Аванесьян. В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» — Данила Вичкуткин из Краснодарского колледжа электронного приборостроения. В компетенции «Полимеханика и автоматизация» в борьбу вступит Хасан Мамедов из Краснодарского машиностроительного колледжа.

Итоги финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» подведут 12 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в мае сборная Краснодарского края получила 25 наград на чемпионате «Молодые профессионалы».

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