Пятеро кубанских студентов стали финалистами чемпионата «Молодые профессионалы»
Соревнования X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходят с 9 по 11 сентября в Саранске в дистанционно-очном формате в рамках национального проекта «Образование».
Участником очных соревнований в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» стал Егор Четвертнов из Краснодарского архитектурно-строительного техникума.
Другие четверо студентов участвуют в дистанционном формате. В компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» за Кубань выступает Александр Захаров из Вознесенского техникума пищевых производств. Свои знания в треке «Экспедирование грузов» представляет студент Новороссийского колледжа строительства и экономики Владимир Аванесьян. В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» — Данила Вичкуткин из Краснодарского колледжа электронного приборостроения. В компетенции «Полимеханика и автоматизация» в борьбу вступит Хасан Мамедов из Краснодарского машиностроительного колледжа.
Итоги финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» подведут 12 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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