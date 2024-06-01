Пять ярмарок выходного дня открылись в Краснодаре в первый день лета

В субботу 1 июня в краевом центре с 8:00 работают пять площадок. Торговля продлится до 15:00.

На ярмарках можно купить молодой картофель, хрустящую зелень, полезные овощи, ароматную выпечку, орехи, сладости и мед.

Ярмарки работают по адресам: улица Архитектора Ишунина, 7/1, Героя Яцкова, 11, Бургасская, 31/1, Одесская, 48, Восточно-Кругликовская, 26.

На каждой из площадок обеспечено соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдений правил торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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