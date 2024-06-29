Пять ярмарок выходного дня открылись 29 июня в Краснодаре

В связи с повышением температуры воздуха летом в кубанской столице работают только пять ярмарок выходного дня.

Жители и гости краевой столицы могут приобрести на ярмарках абрикосы, персики, черешню, вишню, смородину. Кубанские фермеры привезли также свежий и прозрачный мед, свежую зелень, помидоры, молодую картошку и чеснок, болгарский перец, огурцы, кабачки и баклажаны.

Ярмарки работают 29 июня с 8:00 до 15:00 по пяти адресам: улица Архитектора Ишунина, 7/1; улица Героя Яцкова, 11; улица Бургасская, 31/1; улица Одесская, 48; улица Восточно-Кругликовская, 26, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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