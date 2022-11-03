Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»

Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»

В лонг-лист вошли самые заметные, по мнению экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска», спектакли сезона 2020-2021. Список опубликовали 3 ноября. В него вошли пять постановок краснодарских театров.

В лонг-листе 2023 оказались два спектакля Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. Это стереодрама «Ромео и Джульетта» в постановке Константина Солдатова (премьера состоялась в декабре 2021 года) и весенняя премьера этого года «Записки из Мертвого дома» по повести Ф. Достоевского. Режиссером выступил Дмитрий Егоров.

Также в лонг-листе документальный спектакль «Невидимый Краснодар» режиссера Юрия Квятковского, премьеру которого Краснодарский независимый театр «Один театр» представил в декабре 2021 года.

Кроме того, в число самых заметных постановок вошел спектакль для подростков «Сказки Гримм» Краснодарского Нового театра кукол. Режиссер Александр Янушкевич, премьера состоялась в декабре 2021 года.

В категории «Музыкальный театр» Краснодар представляет опера «Борис Годунов» Музыкального театра ТО «Премьера». Премьера состоялась в феврале 2022 года, режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств России Ольга Иванова, хореограф-постановщик заслуженный работник культуры России Екатерина Миронова.

Всего в лонг-лист вошли 90 спектаклей драматического театра и театра кукол и 49 спектаклей музыкального театра.

Имена лауреатов премии объявят на Церемонии вручения 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сообщает пресс-служба национальной театральной премии «Золотая маска».

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