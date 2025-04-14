Пять советов, как пересаживать комнатное растение

Ваш «зеленый малыш» вырос и просится в новый горшок. Как пересадить комнатное растение и ничего не испортить?

Пересадка растений, с одной стороны, — процесс нехитрый. А с другой — сделаешь что-то не так и вместо пышущего здоровьем куста получишь чахлую былинку. Что нужно знать, чтобы операция прошла успешно и цветок продолжал радовать? Записываем и запоминаем.

Нужно только выбрать день

Пересаживать цветок тогда, когда хочется — плохая идея. Зимой растение спит и переезд ему на пользу не пойдет. Весна считается идеальным временем, однако тут важно не попасть на тот момент, когда растение готовится цвести или уже расцветает — в этот период лишний стресс не нужен. Также нельзя пересаживать ослабленное или заболевшее растение. Исключение — случаи, когда причина недомогания цветка кроется в грунте. Тогда медлить нельзя, нужно как можно скорее пересаживать.

Еще важно помнить, что периодичность пересадок зависит от возраста и вида растения. Молодежь, которая активно растет, нужно пересаживать ежегодно. «Старички» спокойно сидят в старых горшках по два года и никуда не торопятся.

Стоит обращать внимание и на грунт — слежался и как будто «усох»? Значит, исчерпал свой ресурс, пора менять. Еще один признак того, что нужна пересадка — корни обнажились или начали вылезать из дренажных отверстий.

Пересадка или перевалка?

Пересаживать растения можно двумя способами: собственно пересадкой и перевалкой. В первом случае вы полностью удаляете старый грунт с корней и при необходимости подрезаете сами корни. Последнее нужно, если залили цветок и корни начали гнить, или же если по какой-то причине старый грунт больше вредит, чем помогает.

Перевалка — это перенос цветка в новый горшок вместе с родным ему земляным комом. Это делается, если с растением и его старым грунтом все хорошо, просто нужен горшок покрупнее. А также в случаях с капризными неженками, которые имеют хрупкие корни и тяжело переносят пересадки.

Горшок и грунт

Вот горшок пустой, он предмет простой… Как бы не так. Нельзя взять первый попавшийся горшок и надеяться, что цветок на него «согласится». Во-первых, новое «жилье» должно быть на сантиметр-полтора больше старого. Покупать горшок на вырост — не лучшая идея, в большом пространстве ваш цветок бросит все силы на «освоение пространства» — будет наращивать корни вместо того, чтобы расти и цвести. Во-вторых, важен материал горшка. Некоторые растения, например, хищники, не выживут в керамике, а орхидее нужны прозрачные емкости — их корням нужен свет. Не ленитесь выяснить про своего питомца все, прежде, чем устраивать ему переезд. В горшке должны быть дренажные отверстия, иначе корни сгниют.

К счастью прошли времена, когда перед пересадкой домашних цветов приходилось совершать набеги на клумбы или искать в парках «кротовины». Грунт можно купить в магазине, но и это нужно делать с умом — берите тот, который смешали специально для вашего растения. Особенно это важно для экзотов — в обычном грунте они быстро погибают.

Нужен ли дренаж? Да. Его нужно не меньше 2 см. Берите мелкие камешки, керамзит или битый красный кирпич.

Тонкости переезда

То, как вы будете действовать при переносе растения в новый горшок, зависит от выбранного способа. Как вы помните, их два — пересадка и перевалка. Но в любом случае все начинается одинаково: аккуратно вынимаем цветок из горшка вместе с земляным комом и оцениваем. Грунт истощился, заплесневел, завел вредителей или корни подгнили? Отряхиваем всю землю. Делаем это очень осторожно. Если все совсем плохо, корни придется промыть, но это — крайняя мера.

Если есть подгнившие или отмершие корни, отрежьте их и присыпьте места срезов толченым углем. А теперь можно и в новый горшок. Подсыпьте немного грунта на дренаж, поместите цветок в горшок и, придерживая его, засыпайте землю, слегка утрамбовывая.

При перевалке земляной ком переезжает вместе с цветком. Суйте его в новый горшок, где уже есть немного земли поверх дренажа, точно по центру, досыпайте грунт и утрамбовывайте.

В обоих случаях важно не заглублять цветок слишком сильно — перекроете «точку роста». В новом горшке он должен оказаться примерно на том же уровне, на котором был в старом.

Поливать или кормить?

В зависимости от того, как пересаживали. Если именно пересаживали, то есть производили манипуляции с корнями и стрессировали растение, поливать можно только через два-три дня. До этого можете опрыскивать, если, конечно, растение это приветствует.

Если выбрали перевалку, поливайте сразу и, если увидели, что грунт осел, добавьте еще немного земли.

Не думайте, что цветку нужно «отпраздновать» новоселье обильным «застольем»! Подкормка сразу после пересадки не нужна. Как минимум потому, что грунт (если это, конечно, не «кротовина», добытая дедовским способом) уже содержит необходимые вещества и микроэлементы. Кроме того, растению после пересадки нужен покой, «вкусняшки» его сейчас не порадуют. А вот через месяц, когда цветок обживет новое пространство, можно и подкормить, если вам это кажется необходимым.

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