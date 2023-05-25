Пять машин столкнулись в Анапе, пострадал один человек

Массовое ДТП произошло 25 мая около 17:30 на подъезде к Анапе.

По предварительным данным, 49-летний водитель Hyundai ехал по второстепенной дороге и при повороте налево он не уступил дорогу Toyota. После столкновения он протаранил еще один Hyundai, после чего врезался в LADA. Отечественная легковушка, в свою очередь, врезалась в еще в одну Toyota.

В результате аварии пострадал 37-летний пассажир Toyota, его госпитализировали, сообщает ТАСС.

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