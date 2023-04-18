Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»

Приговор бывшему члену совета директоров АКБ «Крыловский» вынес Басманный районный суд Москвы.

Суд признал экс-руководителя банка Наталью Никонович виновной в хищении 6,1 млрд рублей и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2017 года ЦБ отозвал лицензию краснодарского банка «Крыловский» из-за крупной недостачи денежных средств. В сентябре того же года возбудили дело о фальсификации — руководство и сотрудники банка внесли недостоверные сведения о сделках и финансовом положении организации в документы бухучета. Они предоставили данные в ЦБ РФ, чтобы скрыть признаки банкротства и основания для отзыва лицензии. После ревизии установили расхождение в 6,1 млрд рублей между данными бухгалтерии и фактическим остатком денег.