Пять экологических маршрутов откроют до конца года в окрестностях Абрау-Дюрсо

Разработка троп для туристов стала частью проекта «5 шагов для городов» в Новороссийске.

Самым длинным маршрутом станет тропа «Озеро Абрау — виноградники — Махнова щель», ее протяженность — 13,18 км. За ним следует маршрут «Махнова щель — река Дюрсо» — морское побережье — 12,08 км.

Также будут доступны тропы «Озеро Абрау — Озеро лотосов — река Дюрсо — Махнова щель» с протяженностью 8,61 км, «Домик охотника — Озеро лотосов — виноградники» — 8,19 км, а также «Домик охотника — река Дюрсо — виноградники — Махнова щель» — 6,77 км, пишет «Новороссийский Рабочий».

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