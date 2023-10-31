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Пять человек отравились собранными в лесу грибами в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-chelovek-otravilis-sobrannymi-v-lesu-gribami-v-krasnodarskom-krae
Пять человек отравились собранными в лесу грибами в Краснодарском крае
Фото pixabay.com

К счастью, никто из отравившихся лесными грибами жителей региона, не умер.

Всего с начала текущего года на Кубани зафиксировали пять случаев отравлений грибами.

Жителей и гостей Краснодарского края просят соблюдать все необходимые меры предосторожности при сборе грибов на природе:

  • не собирать рядом с дорогами и промышленными предприятиями;
  • не срезать перезревшие, червивые, пластинчатые и дряблые грибы;
  • не класть собранные грибы в пакеты из полиэтилена, лучше использовать плетеные корзины;
  • не собирать грибы, в которых сомневаетесь.

Все собранные в лесу грибу необходимо тщательно пересмотреть, сварить и приготовить в тот же день. Отравление грибами тяжелее всего переносят дети и люди с ослабленным иммунитетом. Лесные грибы не рекомендуют употреблять в пищу детям до 14 лет, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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