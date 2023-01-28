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Пьяный приезжий угнал у новой знакомой машину и попал в ДТП в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-priezzhij-ugnal-u-novoj-znakomoj-mashinu-i-popal-v-dtp-v-tuapsinskom-rajone
Пьяный приезжий угнал у новой знакомой машину и попал в ДТП в Туапсинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением об угоне в полицию Туапсинского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что накануне распивала спиртное с новым знакомым, а утром заметила, что исчезли и мужчина, и ее автомобиль.

Полицейские обнаружили разбитую машину на дороге возле соседнего поселка. Личность и местонахождение подозреваемого установили уже через несколько часов. Им оказался 27-летний приезжий из Томской области. У мужчины уже имеется судимость. Злоумышленника задержали по месту его временного проживания в Туапсе.

Выяснилось, что после застолья мужчина, находясь в состоянии опьянения, похитил у спящей женщины ключи от машины и поехал в соседний поселок. По пути злоумышленник не справился с управлением и врезался в бетонное дорожное ограждение. После этого он бросил автомобиль и скрылся.

Машину вернули хозяйке. На подозреваемого завел уголовное дело. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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