Путин заявил о необходимости разобраться с ошибочной налоговой задолженностью

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о необходимости разобраться с ошибочной налоговой задолженностью из-за внедрения механизма единого налогового счета (ЕНС).

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ошибки при начислении налогов встречаются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Речь идет о проблемах с начислением налоговой задолженности в связи с внедрением механизма ЕНС. На портале «Госуслуги» или в личном кабинете иногда некорректно отражается сальдо расчетов, может затягиваться выдача справок об отсутствии задолженности.

«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», — сказал Владимир Путин.

Переход и внедрение механизма ЕНС будут мониторить в течение квартала. Глава ФНС Даниил Егоров заверил, что «число проблемных вопросов уже снижается», пишет «Коммерсантъ».

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