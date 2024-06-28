Путин установил ежемесячную компенсацию участвующим в СВО контрактникам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ежемесячной компенсации, которая будет равна пенсии по выслуге лет, военнослужащим-контрактникам — участникам спецоперации, больше не получающим эти деньги по ряду причин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из текста следует, что выплаты положены в том числе военнослужащим, выведенным из состава воинских подразделений, которые находятся на лечении в госпитале, а также командированным или находящимся в отпуске.

«Постановляю: установить военнослужащим, которые заключили контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в СВО, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную выплату-компенсациб в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в тексте опубликованного указа главы государства.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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