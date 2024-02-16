Путин: успех зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи — заслуга Башмета

Президент России Владимир Путин 16 февраля поздравил организаторов, участников и гостей XVII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи с открытием.

Глава государства отметил впечатляющий успех фестиваля.

«С удовлетворением отмечу, что такой впечатляющий, непреходящий успех фестиваля — во многом заслуга организатора и бессменного руководителя проекта, маэстро Юрия Абрамовича Башмета», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что праздник пользуется популярностью — жители и гости курорта ценят его за особую атмосферу на концертных площадках и насыщенную программу.

«И конечно, город всегда радушно встречает большую команду участников — талантливых артистов, музыкантов, исполнителей», — говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также выразил уверенность, что фестиваль обогатит духовную и культурную жизнь Сочи и всей страны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зимний международный фестиваль искусств стартовал в Сочи. До 25 февраля в городе будут проходить музыкальные и театральные вечера с участием лучших исполнителей страны. Фестиваль курирует известный дирижер Юрий Башмет.