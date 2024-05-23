Путин разрешил использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

Путин поручил Правительству РФ установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного стране в связи недружественными действиями США. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 23 мая.

Согласно документу, российский правообладатель может подать в суд для установления незаконного изъятия имущества со стороны США. Речь идет движимом и недвижимом имуществе США, американских организаций и граждан, которые находятся на территории РФ. Кроме того, о принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и граждан Америки в России.

«Решением об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», — сказано в документе.

Отмечается, что имущество США или связанных с ними лиц в России могут использовать для компенсации ущерба стране и Центробанку, нанесенного в связи с решениями государственных и (или) судебных органов США.

Читайте также: в Южном управлении ЦБ показали, как выглядит и сколько весит 1 млрд рублей.