Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Елизаветы из Нью-Йорка в Россию
Политика
07.01.2024 17:34
В канун Рождества Путин провел встречу с семьями военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.
В ходе рождественского богослужения на территории резиденции в Московской области глава государства рассказал о возвращении иконы мученицы Елизаветы.
«Икону с мощами мне подарил предстоятель Русской православной церкви в Нью-Йорке. Я привез ее сюда, поставил дома и не сразу осознал, что Елизавета Федоровна вернулась домой. Ведь она жила раньше здесь. Это символично», — сказал Путин.
Он рассказал, что позднее поручил перенести икону в храм Спаса Нерукотворного Образа, сообщает телеканал «360».
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