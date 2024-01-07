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Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Елизаветы из Нью-Йорка в Россию

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-rasskazal-o-vozvrashhenii-ikony-muchenitsy-elizavety-iz-nyu-jorka-v-rossiyu
Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Елизаветы из Нью-Йорка в Россию
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

В канун Рождества Путин провел встречу с семьями военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.

В ходе рождественского богослужения на территории резиденции в Московской области глава государства рассказал о возвращении иконы мученицы Елизаветы.

«Икону с мощами мне подарил предстоятель Русской православной церкви в Нью-Йорке. Я привез ее сюда, поставил дома и не сразу осознал, что Елизавета Федоровна вернулась домой. Ведь она жила раньше здесь. Это символично», — сказал Путин.

Он рассказал, что позднее поручил перенести икону в храм Спаса Нерукотворного Образа, сообщает телеканал «360».

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