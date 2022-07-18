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Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года

Общество
18.07.2022 22:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-prevysila-73-goda
Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин рассказал на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам II квартала этого года смертность, слава Богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что это хороший результат, но нужно двигаться к поставленной цели — продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сообщает RT.

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