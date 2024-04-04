Путин призвал повышать производительность труда, чтобы не завозить мигрантов

Об этом президент России Владимир Путин сказал 4 апреля во время выступления на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов страны.

Глава государства отметил стратегическую важность повышения модернизации АПК и промышленности, производительности труда, а также развития сферы услуг и других отраслей экономики. Это можно достичь благодаря применению цифровых технологий, автоматизации производств и оптимизации управленческих процессов.

По словам Путина, на внутреннем рынке должна постепенно увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, потребительских товаров и лекарств. Наращивание объемов производства потребует структурных изменений в экономике страны.

При этом с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика РФ абсолютно точно будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров.

«У нас выбора большого нет: или завозить рабочую силу из других стран, или повышать производительность труда», — сказал Путин.

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