Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла на Маврикии

Президент России Владимир Путин 1 ноября присвоил дипломатический ранг послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой.

Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, Ираде Зейналовой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Маврикий.

Также ранг чрезвычайного и полномочного посла получили посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

