Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла на Маврикии

Политика
Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла на Маврикии
Ирада Зейналова. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 1 ноября присвоил дипломатический ранг послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой.

Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, Ираде Зейналовой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Маврикий.

Также ранг чрезвычайного и полномочного посла получили посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Владимир Путин наградил певца Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Маршал родился 7 июня 1957 года на Кубани в станице Кореновской, ныне город Кореновск. 

