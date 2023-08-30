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Путин предложил поставить в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-predlozhil-postavit-v-turtsiyu-1-mln-tonn-rossijskogo-zerna-po-lgotnoj-tsene
Путин предложил поставить в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене
Фото smuldur, pixabay.com

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России накануне официального визита в страну главы МИД Турции Хакана Фидана, который состоится с 31 августа по 1 сентября.

Главы МИД России и Турции обсудят широкий спектр актуальных тем, в том числе ситуацию, сложившуюся в Черном море после прекращения действия зерновой сделки с Украиной.

«Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

По плану президента России, зерно в Турцию будут поставлять при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на местных предприятиях. После этого зерно будут направлять в нуждающиеся страны.

МИД России рассматривает этот вариант как оптимальную альтернативу «черноморской сделке», действовавшей ранее.

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