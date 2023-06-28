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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-pozdravil-musulman-rossii-s-prazdnikom-kurban-bajram
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин 28 июня поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», — говорится в обращении.

Путин подчеркнул, что мусульманской общине России отводится большая, созидательная роль в жизни страны. Она вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей и воспитание молодежи.

Также глава государства отметил героизм бойцов-мусульман, участвующих в спецоперации на Украине. Они, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, защищают Россию плечом к плечу со своими товарищами, приводит слова Владимира Путина пресс-служба администрации президента РФ.

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