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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-pozdravil-lukashenko-s-30-letiem-prebyvaniya-na-postu-prezidenta
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото пресс-службы президента РФ

Александру Лукашенко 69 лет, он занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

Владимир Путин направил Лукашенко правительственную поздравительную телеграмму. Текст опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что с именем Лукашенко неразрывно связана вся новейшая история Беларуси.

«Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли Вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о Вашем огромном авторитете среди соотечественников», — подчеркнул президент России.

Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо народов обеих стран.

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