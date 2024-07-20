Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента

Александру Лукашенко 69 лет, он занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

Владимир Путин направил Лукашенко правительственную поздравительную телеграмму. Текст опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что с именем Лукашенко неразрывно связана вся новейшая история Беларуси.

«Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли Вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о Вашем огромном авторитете среди соотечественников», — подчеркнул президент России.

Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы на благо народов обеих стран.

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