Путин поздравил кубанских спортсменок с победой на чемпионате мира по боксу

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок из Краснодарского края Нуне Асатрян и Анастасию Шамонову, а также Салтанат Меденову с победой на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин.

«На пути к золоту этого престижного турнира вы продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли. Молодцы!» — написал Владимир Путин в поздравительной телеграмме.

Он отметил, что общекомандный триумф российской сборной должен вдохновить спортсменок на новые успехи в жизни и спорте, а также пожелал здоровья, удачи и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две кубанские спортсменки стали чемпионками мира по боксу. Нуне Асатрян выступала в весовой категории до 60 кг и в финале победила спортсменку из Кахастана Викторию Графееву. Еще одну золотую медаль завоевала Анастасия Шамонова — в весе до 75 кг она одержала победу над Ирландской соперницей Ифе О’Рурк. Всего в копилке спортсменок из Краснодарского края четыре золота, одно серебро и две бронзы.