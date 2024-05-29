Путин поручил определить источник финансирования для строительства «Новой Анапы»

Речь идет о новом курорте, который планируют построить на территории Бугазской косы.

На сайте Кремля опубликовали поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по созданию в стране федеральных круглогодичных курортов.

В одном из поручений главы государства говорится о необходимости Правительству России, администрации Краснодарского края и общества «Корпорация Туризм.РФ» подготовить и представить предложения по определению источников финансирования для реализации проекта по строительству курорта «Новая Анапа». Это необходимо сделать до 1 августа. Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Кроме того, Путин поручил правительству и администрации Краснодарского края совместно с «Российским экологическим оператором» обеспечить создание на территории Кубани объектов, где будут размещать, утилизировать, перерабатывать и обезвреживать твердые коммунальные отходы.

Доклад по этому вопросу нужно будет представить до 1 сентября. Ответственными за исполнение поручения назначили Мишустина и Кондратьева.

Еще в одном поручении президент России рекомендовал исполнительным органам Краснодарского края, Крыма, Бурятии, Дагестана, Санкт-Петербурга, Приморского края, Иркутской, Запорожской и Калининградской областей в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» предусмотреть бюджетные ассигнования на строительство транспортной, инженерной и другой инфраструктуры в регионах.

Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 1 ноября. Среди ответственных за его выполнение указан Вениамин Кондратьев.

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