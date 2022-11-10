Путин поручил Минфину определить объем поддержки регионам, где ввели средний уровень реагирования

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал Министерству финансов РФ по итогам совещания с членами Координационного совета.

«Минфину России совместно с комиссией Госовета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов РФ, в том числе в которых введен средний уровень реагирования», — говорится в поручении.

Согласно документу, это поручение необходимо выполнить до 14 ноября. Ответственным назначили министра финансов России Антона Силуанова.

Дополнительную поддержку российским регионам, где ввели средний уровень реагирования, окажут за счет ассигнований федерального бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин 19 октября ввел средний уровень реагирования в Краснодарском крае, а также в Крыму, Севастополе, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

По сути, введенный средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.

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