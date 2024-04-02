Путин поручил кардинально изменить миграционную политику в РФ

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 2 апреля на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

В рамках мероприятия обсудили ряд актуальных задач, среди которых: борьба с экстремизмом, обеспечение общественного порядка, а также пресечение незаконной миграции.

«Нам нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу МВД, а также другие наши правоохранительные органы и официальные службы совместно Правительством и администрацией президента все эти вопросы детально и комплексно проработать», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что приезжать жить и работать в Россию могут только те, кто уважает язык, традиции и культуру местных жителей. По его словам, этот принцип должен быть решающим.

Путин подчеркнул, что для борьбы с нелегальной миграцией в РФ необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных иностранцев.

Президент уточнил, что нередко нелегальные мигранты попадают в Россию без особых проблем. При этом, некоторые из них ранее совершали серьезные правонарушения в своей стране. Также встречаются случаи, когда приезжие подают документы на российское гражданство, элементарно не зная русского языка.

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