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Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Политика
21.10.2022 16:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-popisal-ukaz-o-sozdanii-koordinatsionnogo-soveta-po-obespecheniyu-potrebnostej-vs-rf
Путин подписал указ о создании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Указ «О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» президент Владимир Путин подписал 21 октября.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем Координационного совета назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Цель новой структуры — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе речь идет о поставках оборудования и техники для военных, материальных средств и ресурсов, а также о выполнении работ и оказании услуг в этих целях.

Также Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечения военных в ходе СВО. Ключевые направления целевого задания включают в себя поставку и ремонт вооружения, военной и спецтехники, поставку материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтных и строительных работ, обеспечение логистики.

Подробнее о Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ можно узнать здесь.

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