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Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать детские площадки

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-zapreshhayushhij-pedofilam-poseshhat-detskie-ploshhadki
Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать детские площадки
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, 6 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно новому закону, лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних теперь запрещено посещать детские и игровые площадки, а также территории школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Новый закон позволит усилить надзор за лицами, которые ранее совершали преступления против половой неприкосновенности детей. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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