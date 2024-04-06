Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать детские площадки

Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, 6 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно новому закону, лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних теперь запрещено посещать детские и игровые площадки, а также территории школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Новый закон позволит усилить надзор за лицами, которые ранее совершали преступления против половой неприкосновенности детей. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования, сообщает RT.

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