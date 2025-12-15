Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 15 декабря, дает возможность самозанятым получить оплачиваемый больничный в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Согласно документу, физические лица, которые применяют специальный налоговый режим «на профессиональный доход», вправе добровольно «вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

Документ опубликован на портале Официального опубликования правовых актов. Он вступит в силу 1 января 2026 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать процедуру оформления пособия для самозанятых удобной и понятной для граждан. Максимальный размер пособия можно будет выбрать: 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей. Точная сумма будет зависеть от ряда параметров, в том числе от стажа. Ежемесячный взнос составит около 1,3 тыс. или около 1,9 тыс. рублей.

