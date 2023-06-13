Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за укусы животных

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал закон, устанавливающий штрафы за выброшенных домашних животных, а также за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными в приютах, зоопарках и дельфинариях.

Закон вводит штраф в размере от 3 тыс. рублей (для физлиц) до 30 тыс. рублей (для юрлиц) за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе — оставление их без владельца. Также документ предусматривает введение штрафов до 30 тыс. рублей (для физлиц) и до 200 тыс. рублей (для юрлиц) в случае, если животное напало на человека и причинило ему травмы.

За жестокое обращение с животными вводится штраф в размере до 15 тыс. рублей (для физлиц) и до 100 тыс. рублей (для юрлиц). Владельцам приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными теперь грозят штрафы в размере от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

За содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах без лицензии должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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