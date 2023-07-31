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Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для дистанционно работающих россиян

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-edinoj-stavke-ndfl-dlya-distantsionno-rabotayushhih-rossiyan
Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для дистанционно работающих россиян
Фото Ruca Souza, pexels.com

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают ставки 13% и 15% на доходы физлиц для сотрудников, работающих на российские компании из-за рубежа даже при утрате налогового резидентства.

Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

До принятия поправок компаниям, зарегистрированным в России, нужно было самостоятельно определять ставку НДФЛ для удаленно работающих сотрудников в зависимости от каждой конкретной ситуации. Поправки были разработаны, чтобы независимо от статуса налогового резидентства установить для таких сотрудников единую ставку налога. Это связано с тем, что при удаленном формате работы компании сложно проверять, был ли их сотрудник российским налоговым резидентом или нет.

Кроме того в поправках к Налоговому кодексу предусмотрены донастройка нового механизма единого налогового счета, расширение практики досудебного обжалования решений налоговиков, устранение налоговых последствий при передаче имущества в личные фонды и обратно, пишет «Коммерсантъ».

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