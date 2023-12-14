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Путин объяснил, почему автомобили Lada резко подорожали за последние годы

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-obyasnil-pochemu-avtomobili-lada-rezko-podorozhali-za-poslednie-gody
Путин объяснил, почему автомобили Lada резко подорожали за последние годы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нынешнюю ситуацию на российском авторынке Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 14 декабря.

Президент отметил, что стоимость машин «АвтоВАЗа» в последние годы выросла в среднем на 40%. Он согласился, что в России уже практически не осталось новых автомобилей по цене ниже 1 млн рублей.

Путин сказал, что подорожание моделей Lada началось после ухода из России европейских, японских и южнокорейских автопроизводителей в начале 2022 года.

«АвтоВАЗ» с количеством справляется, но чем больше будет автомобилей, тем меньше будет цена на них», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что издержки на производстве автомобилей Lada связаны с дефицитом компонентов, которые не производят в России. По словам Путина, отечественному автопроизводителю приходится «добывать» некоторые импортные компоненты по более высокой цене. Это ведет к подорожанию машин.

Читайте также: дилеры прогнозируют рост цен на автомобили до 25% в 2024 году. Резкий скачок цен на машины произошел в 2022 году. Тогда стоимость иномарок в дилерских салонах увеличилась сразу на 40%. В 2023 году — еще на 10%.

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