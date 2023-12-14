Путин объяснил, почему автомобили Lada резко подорожали за последние годы

Нынешнюю ситуацию на российском авторынке Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 14 декабря.

Президент отметил, что стоимость машин «АвтоВАЗа» в последние годы выросла в среднем на 40%. Он согласился, что в России уже практически не осталось новых автомобилей по цене ниже 1 млн рублей.

Путин сказал, что подорожание моделей Lada началось после ухода из России европейских, японских и южнокорейских автопроизводителей в начале 2022 года.

«АвтоВАЗ» с количеством справляется, но чем больше будет автомобилей, тем меньше будет цена на них», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что издержки на производстве автомобилей Lada связаны с дефицитом компонентов, которые не производят в России. По словам Путина, отечественному автопроизводителю приходится «добывать» некоторые импортные компоненты по более высокой цене. Это ведет к подорожанию машин.

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