Путин назначил секретаря Совбеза Шойгу координатором работы в сфере ОПК
Президент России Владимир Путин 4 июня назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса.
«Поскольку вопросы разноплановые, нужно учесть рентабельность производства, обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.
Президент отметил, что в ближайшее время нужно завершить работу по проекту поручений в сфере ОПК — речь о первостепенных задачах, объемах и рентабельности производства наиболее востребованной военной продукции.
«Прошу сделать это завтра. Мы с коллегами в течение дня этот вопрос обсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».
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