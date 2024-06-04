Путин назначил секретаря Совбеза Шойгу координатором работы в сфере ОПК

Президент России Владимир Путин 4 июня назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса.

«Поскольку вопросы разноплановые, нужно учесть рентабельность производства, обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства.

Президент отметил, что в ближайшее время нужно завершить работу по проекту поручений в сфере ОПК — речь о первостепенных задачах, объемах и рентабельности производства наиболее востребованной военной продукции.

«Прошу сделать это завтра. Мы с коллегами в течение дня этот вопрос обсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

Читайте также: Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента РФ.