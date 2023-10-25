Путин: наша задача сегодня — остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил обострение конфликта в Палестине на встрече с главами религиозных конфессий страны, которая прошла 25 октября в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что трагические события на Святой земле имеют сакральное значение как для христиан с иудеями, так и для мусульман. За последние недели палестино-израильского конфликта погибли тысячи людей, в том числе мирных жителей.

Путин выразил искренние соболезнования гражданам Израиля и других государств, чьи родственники погибли во время террористической атаки 7 октября.

Президент отметил, что за преступления, совершенные радикалами, не должны отвечать мирные люди. По его словам, борьбу с терроризмом нельзя вести по принципу коллективной ответственности, когда гибнут женщины, старики и дети.

«Наша задача сегодня, главная задача – остановить кровопролитие и насилие. В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями», — сказал Путин.

Президент напомнил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту уже не раз была обозначена. Она основана на решениях Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание на Ближнем Востоке двух независимых государств — Палестины и Израиля. Это традиционная позиция СССР и России, которой страна придерживается с 1948 года.

Глава государства добавил, что начавшийся конфликт может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля.

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