Путин: на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тыс. человек

Масштабное международное мероприятие для молодежи пройдет на территории Сириуса в марте.

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами в Калининграде уточнил, что во Всемирном фестивале молодежи примут участие представители практически всех стран мира.

«Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Это мероприятие обещает быть таким масштабным, мощным, красивым», — сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что фестиваль в Сочи пройдет на высоком уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

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