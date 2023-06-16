Путин на ПМЭФ: главное из заявлений президента

Президент РФ Владимир Путин 16 июня выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Интернет-портал «Кубань 24» приводит основные заявления главы государства.

— С 1 января МРОТ в России будет повышен на 18,5%.

«Хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРOТ был повышен на 6,3%, до 16 тыс. 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию сразу на 18,5%», — сказал Путин.

— Предложил пособия на ребенка до 1,5 лет выплачивать на весь период времени, независимо от того, увеличился ли доход семьи или нет.

«Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой. Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — подчеркнул президент.

— Амнистия для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой.

«Коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере, подобный подход мы применяем не часто, но сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стала привычной практикой, считаю правильным пойти на встречу бизнесу в столь остром вопросе. Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория и полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности задним числом», — сказал Путин.

— Россия слезает с «нефтяной иглы».

«Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Вот, постепенно, эта тенденция набирает обороты», — сказал президент.

— Открытие банковских счетов для иностранных компаний планируют упростить.

«Мы ввели ускоренное возмещение НДС по экспорту, теперь это восемь дней вместо трех месяцев. Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчетов, в том числе предельно упростим открытие в России банковского счета для иностранных компаний, в таком случае даже не понадобится личное присутствие. Конечно же, при соблюдении всех требований так называемого антиотмывочного законодательства», — рассказал Путин.

— Россия не преследует цель дедолларизации мировой экономики.

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики. Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты», — отметил президент РФ.

— Конфликт на Украине. Денацификация — одна из ключевых задач России. Западу выгоден сегодняшний кризис.

На пленарном заседании показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны.

«Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — сказал Путин.

Также он отметил, что для Запада выгоден сегодняшний кризис на Украине.

«Это повод для того, чтобы прикрыть свои экономические ошибки и в энергетике, и в финансах», — уточнил глава государства.

— У России нет необходимости использовать ядерное оружие.

«Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И, понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что «использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно».

«Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства. Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых нет такой необходимости, во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — уточнил Путин.