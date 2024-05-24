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Путин: международный роуминг между Россией и Беларусью скоро отменят

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-mezhdunarodnyj-rouming-mezhdu-rossiej-i-belarusyu-skoro-otmenyat
Путин: международный роуминг между Россией и Беларусью скоро отменят
Фото Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Минск и провел переговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество носит многоплановый характер. По его словам, наши страны активно реализуют совместные программы патриотического воспитания молодежи. Специалисты выполняют образовательные и научные обмены.

Глава государства добавил, что и в России, и в Беларуси проводят масштабную работу, чтобы создать максимально благоприятные условия для взаимных поездок людей между государствами.

«В скором времени планируем отменить международный роуминг на территории Союзного государства. Для всех абонентов в РФ и Беларуси мобильная связь будет обеспечиваться полностью в режиме домашней сети», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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