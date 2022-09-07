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Путин: экономическая ситуация в России стабилизировалась

Экономика
07.09.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii-stabilizirovalas
Путин: экономическая ситуация в России стабилизировалась
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«Да, в целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что уровень безработицы в РФ сейчас находится на историческом минимуме и составляет менее 4%, сообщает ТАСС.

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