Путин: экономическая ситуация в России стабилизировалась
Экономика
07.09.2022 09:40
Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме.
«Да, в целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что уровень безработицы в РФ сейчас находится на историческом минимуме и составляет менее 4%, сообщает ТАСС.
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